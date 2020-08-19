В больнице умер участник акций протеста в Беларуси, раненый в голову

В военном госпитале Минска умер 43-летний Геннадий Шутов, который 11 августа получил огнестрельное ранение в голову в районе Московской администрации Бреста во время протестов.

Об этом сообщило издание TUT.by со ссылкой на родственников погибшего, пишет "Европейская правда".

Геннадий Шутов умер в госпитале в среду 19 августа в 10:20.

Родственники рассказывают, что, по словам очевидцев, Геннадий Шутов не принимал участия в драках или конфликтах, а просто шел по улице. Свидетели говорят, что выстрел, который он получил, был сделан с крыши здания.

Родственники двое суток не могли найти Шутова. Выяснилось, что его доставили сначала в Брестскую областную больницу, а затем вертолетом переправили в военный госпиталь в Минск. Дочь Людмила рассказывала изданию, что у отца огнестрельное травма, "повреждения мозга тяжелые, врачи не дают никакого прогноза".

В МВД Беларуси сообщали, что в Бресте вечером 11 августа милиция стреляла в протестующих из огнестрельного оружия на поражение. По данным милиции, был раненый. Имели ли они в виду Геннадия Шутова, неизвестно.

Милиция уточняет, что на поражение стреляли для "защиты жизни и здоровья сотрудников от группы агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках".

9-11 августа в скорую помощь и больницы Бреста обратились около 100 человек с ушибами мягких тканей, травмами рук и ног, грудной клетки, живота. Госпитализировали 23 человека, некоторым из них потребовалась операция.

Геннадий Шутов - третья жертва акций протеста после президентских выборов в Беларуси, о которой сообщили СМИ.

Между тем 17 августа правозащитники заявили, что по меньшей мере пять человек погибли во время протестов в Беларуси. Около 70 человек, которые перестали выходить на связь с родными в дни массовых протестов в Беларуси, считаются пропавшими.