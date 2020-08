ЕС утвердит санкции по Беларуси на следующей неделе, Лукашенко в списке нет – СМИ

Санкционный список должностных лиц режима Лукашенко, к которым применят санкции ЕС, должны утвердить на следующей неделе; самого Лукашенко в списке нет.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на свои источники сообщает журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Санкции ЕС в отношении Беларуси должны быть плюс-минус согласованы и готовы на следующей неделе. Пока выглядит так, что Лукашенко в списке не будет, но это еще может измениться", - написал он.

the EU sanctions on #Belarus should be +/- agreed and ready next week. so far it looks like #Lukashenko won't be listed but it can still change