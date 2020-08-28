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Пристайко анонсировал "крупный контракт на летальное оружие" с Британией

Пятница, 28 августа 2020, 15:07

Украина рассчитывает в ближайшее время получить реальную военную помощь от Британии, в том числе крупный контракт на летальное вооружение.

Об этом будущий посол Украины в Британии Вадим Пристайко сказал в интервью "Европейской правде".

"Британский трек - уникален. Он сейчас становится все более важным, и не только для Украины. Это также наш очень важный партнер в сфере безопасности, от которого, я надеюсь, в ближайшее время мы сможем получить реальную военную помощь, содействие в развитии Вооруженных сил", - рассказал Пристайко.

"В том числе речь идет о значительном контракте на летальное вооружение - не только приобретение, но и производство в Украине, локализацию", - уточнил он.

Дипломат отметил, что вопрос локализации - это позиция нашего правительства, и, по его словам, она справедлива.

Как сообщалось, Великобритания возглавит многонациональную морскую учебную инициативу для ВМС Украины для улучшения их способности противостоять угрозам в Черном море.

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Великобритания Пристайко
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