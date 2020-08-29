Макрон заявил о своих сомнениях относительно "Северного потока-2"

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в пятницу, что он высказывал свои сомнения в отношении газопровода "Северный поток-2" канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Слова французского президента приводит агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Макрон сказал, его беспокоит, что российский трубопровод увеличит зависимость Европы от поставок российского газа.

"Я не думаю, что подход, который мы должны иметь по отношению к России должен быть наивным. И я не думаю, что он должен увеличивать нашу зависимость от России. Это всегда питало мои сомнения в отношении проекта "Северный поток-2". Канцлер (Ангела Меркель - Ред.) об этом знает", - сказал Макрон, отвечая на вопросы журналистов.

Германия последовательно настаивает, что "Северный поток-2" является сугубо экономическим проектом и должен быть завершен.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что вопрос газопровода "Северный поток-2" и отравление российского оппозиционера Алексея Навального не следует связывать и трубопровод должен быть достроен.

Меркель также напомнила официальную позицию правительства Германии - Берлин считает экстерриториальными санкции США в отношении газопровода и не принимает их.