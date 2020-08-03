Британия будет использовать новые тесты на коронавирус, результат за 90 минут

В Великобритании со следующей недели будут использовать новые тесты на коронавирус, которые будут давать результат через 90 минут.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Почти полмиллиона новых быстрых тестов на мазок, которые называются LamPORE, будут доступны на следующей неделе в учреждениях ухода за взрослыми и лабораториях, и еще миллионы будут предоставлены позже в этому году.

Сейчас три четверти результатов тестирования приходят в течение 24 часов, а четверть может занимать до двух дней.

Пока нет общедоступных данных о точности новых тестов, но профессор медицины Оксфордского университета сэр Джон Белл, консультировавший правительство по поводу тестов, заявил, что у них та же "чувствительность", что и у нынешних тестах в лаборатории.

Новый тест поможет отличать коронавирус и грипп от других сезонных заболеваний гораздо быстрее. По словам министра здравоохранения Мэтта Хэнкока, это будет "очень полезно" зимой.

"Миллионы новых быстрых тестов на коронавирус обеспечат результаты на месте за 90 минут, что поможет нам быстро разорвать цепь передачи", - сказал он.

Напомним, в агломерации британского Манчестера - Большом Манчестере - объявили режим чрезвычайной ситуации из-за роста количества новых заражений коронавирусом.