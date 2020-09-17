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Рада приняла закон о разведке, необходимый для движения Украины в НАТО

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Рада приняла закон о разведке, необходимый для движения Украины в НАТО

Четверг, 17 сентября 2020, 19:37

Верховная Рада 17 сентября приняла закон о разведке - один из проектов, необходимых для евроатлантической интеграции Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Проект "О разведке", зарегистрированный под № 2412-д, поддержали во втором чтении и в целом. "За" проголосовали 258 народных депутатов.

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Законопроект разработали с учетом опыта регулирования деятельности разведывательных органов в странах ЕС и НАТО.

Он определяет правовые и организационные основы функционирования разведки, правовой статус и социальные гарантии сотрудников разведывательных органов и порядок осуществления контроля за разведкой.

Согласно его положениям, разведывательными органами в Украине являются разведывательный орган Министерства обороны Украины, Служба внешней разведки Украины и разведывательный орган Государственной пограничной службы.

Их основные задачи - своевременное обеспечение разведывательной информации, содействие реализации национальных интересов Украины и противодействие внешним угрозам национальной безопасности в определенных законом сферах.

Общее руководство разведывательными органами осуществляет президент Украины, а непосредственное - их руководители, которых назначает и увольняет с должности президент.

Закон признает таким, что утратил силу, закон Украины "О разведывательных органах Украины" и устанавливает, что законодательные акты, принятые до вступления в силу данного закона, применяются в части, не противоречащей этому закону.

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