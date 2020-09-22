Арбитраж с ЕС по лесу-кругляку может стоить Украине до миллиона евро

Арбитраж по спору между Украиной и ЕС о запрете экспорта необработанной древесины может стоить Украине до миллиона евро.

Об этом заявил заместитель министра экономики Украины - торговый представитель Тарас Качка, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Отчет до копейки мы можем подать после того, как арбитры представят report и мы оплатим все выставленные арбитрами и сопутствующими поставщиками услуг счета, но думаю, что это будет несколько сотен тысяч суммарно, в пределах миллиона. Точную цифру можно будет назвать через два-три месяца", - сказал он.

Качка уточнил, что на организацию арбитража уже пошло несколько сотен тысяч евро.

По словам торгового представителя, главный аргумент Украины в споре связан с тем, что запрет на экспорт леса-кругляка следует оценивать не только в контексте ст.35 Соглашения об ассоциации с ЕС (о запрете ограничений экспорта в торговле между сторонами), но и в контексте раздела по торговле и устойчивому развитию (о сотрудничестве в сфере окружающей среды).

"Наша позиция слаба с точки зрения того, что статья 35 Соглашения об ассоциации не соблюдена, где прямо сказано: любые ограничения на экспорт запрещены. Но в более широкой плоскости, чем торговля, у нас сильная позиция. Мы ожидаем от арбитров отчета, которым можно было бы показать Европейской комиссии, правительству и парламенту Украины, как другим способом достичь целей, которых мы добились запретом на экспорт леса, чтобы он соответствовал Соглашению об ассоциации", - отметил Качка.

Заместитель министра экономики ожидает, что отчет арбитражной группы по делу будет обнародован в течение месяца.

Напомним, год назад ЕС официально попросил провести консультации с Украиной в рамках Соглашения об ассоциации по ее моратория на экспорт необработанной древесины. Запрет на экспорт леса-кругляка нарушает Соглашение об ассоциации.

В истории ЕС это первый прецедент арбитража с государством-партнером по торговому соглашению. До сих пор государства-нарушители всегда соглашались ликвидировать нарушения, не доводя до стадии арбитража.