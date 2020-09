Президент Евросовета, который должен был приехать в Украину, пошел на самоизоляцию

Президент Европейского совета Шарль Мишель, который в субботу должен был посетить Украину, перешел на самоизоляцию из-за коронавируса у одного из сотрудников его службы безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщил пресс-секретарь президента Баренд Лейтс.

"Сегодня президент Европейского совета узнал, что сотрудник службы безопасности, с которым он был в тесном контакте в начале прошлой недели, получил положительный тест на COVID. Президент регулярно проходит тестирование, вчера - отрицательно. Уважая бельгийские правила, он сегодня перешел в карантин", - написал Лейтс в Twitter.

The @eucopresident today learned that a security officer, with whom he was in close contact early last week, tested positive for COVID.



The President is tested regularly and tested negative yesterday. ⁰

Respecting Belgian rules, he has gone into quarantine as of today.