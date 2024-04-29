Блинкен провел разговор с лидерами Армении и Азербайджана

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен по телефону поговорил с премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил представитель Госдепа Мэтью Миллер.

В разговоре с ними госсекретарь приветствовал договоренность стран использовать Алма-Атинскую декларацию 1991 года как основу как основу для делимитации границ.

Он подтвердил Пашиняну поддержку США прогресса Армении и Азербайджана в достижении долговременного и "достойного" мирного соглашения.

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"Госсекретарь Блинкен отметил усилия США в поддержку суверенитета и территориальной целостности Армении, а также видение премьер-министра Пашиняна относительно процветающего, демократического и независимого будущего Армении", – говорится в пресс-релизе.

В то же время он призвал Алиева не терять темпов переговоров с армянским коллегой, подтвердив готовность США поддерживать эти усилия.

Ранее сообщалось, что армянская сторона рассматривает предложения Казахстана об организации встречи глав МИД Армении и Азербайджана.

Как известно, перед этим представители Армении и Азербайджана впервые объявили о предварительном согласовании делимитации границ возле восьми приграничных сел.

Во вторник Азербайджан и Армения начали процедуру демаркации границы, установив первый пограничный столб на совместном участке границы.

После возвращения Азербайджаном полного контроля над непризнанным Нагорным Карабахом между Арменией и Азербайджаном периодически происходят столкновения с жертвами и ранеными.

Также Баку и Ереван ведут мирные переговоры, последняя серия встреч состоялась в Берлине при посредничестве Германии.

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