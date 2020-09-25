В Нидерландах новый рекорд случаев коронавируса за сутки

В Нидерландах за минувшие сутки подтвердили 2782 новых случаев коронавируса, что стало новым ежедневным рекордом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

По данным национального института здравоохранения, 36 пациентов были госпитализированы и 16 инфицированных умерли.

В понедельник в Нидерландах количество новых случаев впервые превысило 2000, в четверг сообщалось о 2568 инфицированных.

За последние две недели количество больных в отделениях интенсивной терапии выросла втрое. Сегодня в реанимации находятся 116 человек, тогда как две недели назад было 36 больных.

В среднем за последние семь дней в Нидерландах ежедневно сообщалось о 2271 положительный тест, по сравнению с 1465 за неделю до этого.