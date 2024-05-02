На обустройство укрытий в Латвии требуется около 100 млн евро

На восстановление или создание укрытий и мест для временного укрытия в Латвии, вероятно, нужно как минимум 98,7 млн евро.

Об этом свидетельствует проект доклада Министерства внутренних дел Латвии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.

Расчеты основываются на предположении, что в среднем вместимость укрытия составит 200 человек, а вместимость места для временного укрытия – 100 человек. Также применено предположение, что убежища рассчитаны на 624 тысячи жителей – 3120 укрытий, а 12 490 мест для временного укрытия – на 1,249 млн жителей.

Оценив существующие и потенциальные источники финансирования, которые могли бы мотивировать общество на создание в существующих домах или их частях укрытий или мест для временного укрытия, МВД предложило несколько возможных решений.

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Источниками финансирования могут быть фонды Европейского Союза и программа государственной поддержки, финансирование которой предусматривается из выделенных Министерству охраны окружающей среды и регионального развития средств государственного основного бюджета. Если финансирование из фондов ЕС полностью или частично покроет восстановление либо создание укрытия или места для временного прикрытия, программа господдержки не понадобится или может быть использована в меньшем объеме.

Кроме того, источником финансирования могут стать заявки муниципальных инвестиционных проектов на получение займа из госбюджета. На уровне государства или самоуправлений также можно было бы предложить налоговые льготы тем, кто в здании или его частях восстанавливает или оборудует укрытие либо место для временного укрытия.

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