Норвегия хочет увеличить бюджет на оборону и достигнет 2% ВВП с середины года

Правительство Норвегии предложило увеличить расходы на вооруженные силы на 7 млрд крон, после чего страна в 2024 году достигнет расходов на оборону на уровне 2% от ВВП.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Премьер-министр Йонас Гар Стёре заявил, что правительство предлагает увеличить расходы на вооруженные силы в пересмотренном бюджете на 7 млрд норвежских крон.

"Инвестиции, которые мы сейчас делаем – это инвестиции, которые мы обязаны и можем делать, и не должны медлить... С тем, что мы анонсируем сегодня и анонсировали ранее в апреле, Норвегия достигнет целевого показателя НАТО на уровне 2% ВВП с середины 2024 года", – отметил премьер.

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Стёре рассказал, что инвестиции в армию будут касаться, среди прочего, обновления инфраструктуры и приобретения средств противовоздушной обороны.

"Достижение цели в 2% ВВП важно для того, чтобы показать нашим союзникам, что мы являемся надежной страной НАТО, что мы укрепляем нашу оборону и нам можно доверять", – отметил министр финансов Трюгве Слагсвольд Ведум.

Правительство планирует постепенно увеличивать оборонный бюджет в течение следующих лет, чтобы на 2036 год он составлял 166 млрд норвежских крон.

Напомним, недавно правительство Норвегии анонсировало дополнительные 600 млн долларов на помощь Украине, партии в парламенте поддержали это предложение.

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде во время визита в Киев сообщил, что Украина и Норвегия завершили переговоры по двустороннему соглашению по безопасности и подпишут его на следующей встрече Зеленского с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Дата встречи еще не объявлена.