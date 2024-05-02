Макрон объяснил, что вкладывал в слова о том, что Европа "может умереть"

Президент Франции Эмманюэль Макрон объяснил, какой смысл вкладывал в свои слова в программной речи о том, что Европа "может умереть", отметив, что говорил о ряде угроз, начиная от прямой военной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью The Economist.

Макрон отметил, что использовал в речи параллель со словами поэта и философа Поля Валери после Первой мировой об открытии, что "цивилизация может умереть".

"Во-первых, есть военный и геополитический риск, риск безопасности. Европа – не самый безопасный регион в мире... Если смотреть на Европу в целом, мы видим, что она значительно меньше инвестировала в свою безопасность и оборону, чем США или Китай", – отметил Макрон.

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Он продолжил, что сейчас в мире можно наблюдать наращивание сил такими игроками, как Россия, Иран и не только они.

"На европейскую землю не только вернулась война высокой интенсивности, но и ведет ее ядерная держава с воинственной риторикой. Все это означает, что Европа должна оправданно поднимать вопрос о своей защищенности с военной точки зрения. И она должна готовиться к тому, что не будет иметь такого же уровня защиты от США... Мы должны готовиться защищать себя", – подчеркнул президент Франции.

Он продолжил, что имел в виду также экономические и технологические вызовы, потому что государства не могут быть сильными геополитическими игроками, не имея сильной экономики и "энергетического и технологического суверенитета".

"Мы увидели это в начале этой агрессивной войны, когда производственная модель Европы очень зависела от российского газа, для Франции в меньшей степени, чем для других", – отметил Макрон.

В этом контексте он считает, что Европе необходимо "развивать свой суверенитет, свою стратегическую автономию, независимость с точки зрения обеспеченности энергоресурсами, сырьем, редкими ресурсами, а также важнейшими навыками и технологиями".

Третьим фактором он назвал "кризис демократии" в Европе.

"Мы – тот континент, который изобрел либеральную демократию. Наши социальные системы основываются на этих правилах. Но по нам бьют слабостями, которые открылись с появлением соцсетей и цифровизацией общества, и самими демократическими подходами", – отметил президент Франции.

Также Эмманюэль Макрон говорил, что готов обсудить использование французского ядерного оружия как части "надежной европейской обороны" от угроз со стороны России.

Министр иностранных дел Франции призвал Германию вместе укреплять европейскую оборонную промышленность.