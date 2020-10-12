В Британии почти 14 тыс. заражений за сутки, страна введет трехуровневую систему ограничений

В течение суток в Британии зафиксировали почти 14 тысяч новых случаев коронавируса, премьер Борис Джонсон представил новую систему ограничений, чтобы не вводить национальный локдаун.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Джонсон объявил о новой трехуровневой системе в попытке стандартизировать лоскутное одеяло часто сложных и запутанных ограничений, введенных по всей Англии. За новую систему должен голосовать парламент.

Локдаун со среды будет включать в себя закрытие пабов и баров в районах, помещенных в "очень высокий" уровень тревоги. Другие уровни в новой системе - "средний" и "высокий".

В районах наивысшей категории риска будут также закрыты спортивные залы, развлекательные центры, букмекерские конторы, игровые центры для взрослых и казино.

Большинство районов Англии будут переведены на средний уровень тревоги - это означает, что текущие ограничения сохранятся, включая комендантский час для заведений гостеприимства в 10 вечера

Но районы, где уже действуют местные ограничения на визиты в гости, будут автоматически приведены в "очень высокий" уровень.

Ливерпульский городской округ станет первым районом, который перейдет на очень высокий уровень тревоги.

Премьер-министр также заявил, что все торговые точки, школы и университеты останутся открытыми.

"Мы должны действовать, чтобы спасти жизнь", - сказал Джонсон парламенту, добавив, что он не хочет еще одного национального локдауна и что он понимает разочарование тех, кто возмущен"подавлением свободы".

Великобритания сообщила о 13 972 новых ежедневных случаи заболевания COVID-19. Умерли 50 человек.

В то же время гостиничный сектор говорит, что правительство ставит его на колени. Некоторые владельцы пабов рассматривают возможность судебного иска относительно их закрытия.