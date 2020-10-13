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В Германии назвали запланированные сроки начала вакцинации от коронавируса

Вторник, 13 октября 2020, 14:23

Германия должна иметь возможность начать иммунизацию людей против коронавируса в первые три месяца 2021 года.

Об этом заявил министр здравоохранения Йенс Шпан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"При нынешнем положении дел я полагаю, что мы сможем начать работу в первом квартале следующего года", - сказал Шпан.

Он подчеркнул, что вакцинация будет добровольной. Власти Германии планируют начать вакцинацию людей из групп высокого риска, таких как пожилые люди, медицинские работники и сотрудники домов престарелых.

На сегодня только Россия зарегистрировала вакцину от коронавируса, хотя это объявление было встречено скептицизмом ученых всего мира. США, Китай и ряд других стран также разрабатывают свои собственные версии вакцины. В прошлом месяце ВОЗ заявила, что не будет одобрять вакцины, пока не будет доказана ее безопасность и эффективность.

Германия также инвестирует сотни миллионов евро в медицинские исследовательские компании, стремясь ускорить разработку вакцин.

В сентябре Шпан и министр исследований Германии Аня Карличек выразили надежду, что вакцинация начнется в первые месяцы следующего года. Выступая в понедельник по видеосвязи с Институтом экономических исследований, Шпан сказал, что придерживается этого прогноза.

Он также, похоже, не беспокоился о нехватке вакцин, указывая на множество конкурирующих проектов по разработке продукта. "Если все лошади дойдут до финиша, у нас будет слишком много вакцины", - сказал он.

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