В Херсонской области 15 октября откроют первый региональный Офис евроинтеграции
В среду в Херсонской области при участии профильной вицепремьерки откроется первый региональный офис евроинтеграции.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Евроинтеграционный портал.
"15 октября вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишин примет участие в открытии первого регионального Офиса евроинтеграции в Херсонской области", - говорится в сообщении.
О планах открыть такой офис стало известно еще в конце прошлого года.
В правительстве заявили, что впоследствии подобные учреждения должны появиться во всех регионах.
"Мы планируем, что в каждом областном центре будет создан такой центр, который будет объяснять, разъяснять, распространять евроинтеграцию в регионы", - рассказал тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук
Агентство регионального развития будет заниматься развитием культурных и образовательных проектов, бизнес-контактов, экономики и инфраструктуры с привлечением инвестиций и финансовой помощи ЕС.
В правительстве считают, что это приведет к "регионализации" евроинтеграции, которая позволит направить дополнительные ресурсы в области и общины для того, "чтобы жители регионов непосредственно ощущали пользу для них курса Украины на интеграцию в ЕС".