Ирландский регулятор расследует, выполняет ли Instagram требования по персональным данным несовершеннолетних

Уполномоченный Ирландии по защите персональных данных начал расследование в отношении Instagram, владельцем которого является Facebook, чтобы выяснить, не нарушает ли приложение требования по защите персональных данных несовершеннолетних пользователей.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС.

Поскольку региональный офис Facebook расположен в Ирландии, ее национальный регулятор следит за деятельностью компании от имени ЕС.

Расследование начали по подозрению, что Instagram не защитил доступ к некоторым данным, в том числе электронным адресам и телефонам, как это предусмотрено Общим регламентом о защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR).

Минимальный разрешенный возраст для регистрации в Instagram - 13 лет. Сеть пользуется большой популярностью среди ирландских подростков.

"Регулятор активно следил за жалобами, которые поступали от частных лиц по этим вопросам, и определил некоторые возможные проблемы, требующие тщательного исследования", - прокомментировал заместитель ирландского комиссара по вопросам защиты данных Грэм Дойли.

Одной из причин для расследования стала жалоба от американского дата-аналитика Дэвида Стира. Он проанализировал профили около 200 000 пользователей Instagram в мире. Согласно его выводам, как минимум 60 млн несовершеннолетних пользователей имели возможность легко превратить свои частные профили в бизнес-аккаунты. Когда профиль становится профилем компании, телефонный номер и адрес должны отображаться для общего доступа. Кроме того, контакты можно было увидеть через HTML код страницы, если приложение использовалось с компьютера, и так к ним потенциально могли получить доступ хакеры.

19 октября пресс-секретарь Facebook прокомментировала ВВС, что выводы аналитика не совсем точны, так как он неправильно понял принципы работы приложения. В частности, по ее словам, пользователи были осведомлены, что данные при переходе на бизнес-аккаунт становятся публичными, что отличается от просто раскрытия частной информации. Также она отмечает, что с тех пор настройки изменились и сейчас пользователи могут выбирать, какие контактные данные становятся видимыми.

В Facebook говорят, что будут сотрудничать с регулятором для выяснения всех вопросов.