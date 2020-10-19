В Испании несколько регионов усиливают коронавирусные ограничения

Несколько испанских регионов усилили ограничения из-за коронавируса, пытаясь обуздать вторую волну заражения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Власти северного региона Кастилия и Леон объявили, что закроют город Бургос и соседний город Аранда-де-Дуэро на все поездки, кроме необходимых, с вечера вторника. Уровень заражения в регионе превысил 500 случаев на 100 000 человек.

"Мы находимся в обстоятельствах, подобных мартовским или апрельским", - заявил мэр Бургоса Даниэль де ла Роза.

Регион ввел подобные ограничения в городах Саламанка, Леон и Паленсия на прошлой неделе.

Арагон, который летом был центром нескольких вспышек, связанных с сельскохозяйственными работниками-мигрантами, ввел ограничения пропускной способности баров и ресторанов и запретил продажу алкоголя в магазинах между 22:00 и 8:00.

Региональный руководитель отдела здравоохранения Сира Реполлес заявила, что она "очень близка" к введению ограничений на передвижение в столице региона Сарагосе.

А Каталония, которая на прошлой неделе распорядилась на 15 дней остановить работу баров и ресторанов, заявила круглосуточным компаниям, что они должны закрываться в 22:00 и не имеют права открыться до 7 утра.