Еврокомиссия внесла предложение о будущем "списке Магнитского" ЕС

Европейская комиссия внесла предложение относительно будущего санкционного режима ЕС за нарушение прав человека, наподобие Акта Магнитского в США.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы должны защищать права и свободы человека, когда их атакуют, когда бьют и сажают мирных протестующих, а оппозиция подвергается притеснениям. Сегодня мы вносим предложение о санкционном режиме ЕС для реагирования на глобальные нарушения прав человека, что позволит нам вводить санкции против тех, кто их совершает", - заявила она.

We need to stand up for human rights & freedoms, which are under attack.



Peaceful protestors are being beaten or imprisoned, opposition politicians are attacked.



Today, we propose an EU regime to address human rights violations globally, empowering us to sanction perpetrators. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 19, 2020

Документ, внесенный Еврокомиссией - один из ряда необходимых процедурных шагов. Он дополняет предложение, внесенное высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем, и предусматривает дальнейшее согласование Советом ЕС.

Предполагается, что новый санкционный механизм поможет ускорить реагирование ЕС на нарушения прав человека во всем мире.

Он предусматривает такие меры, как замораживание активов и запрет на въезд.

В предложении впервые появилась норма о надзоре Еврокомиссии за соблюдением требования о запрете на въезд лицам, к которым применили санкции.

Как сообщалось ранее, в ЕС идет обсуждение глобального санкционного режима, который должен стать эквивалентом "закона Магнитского" в США, и его хотят ввести "как можно скорее".

В Еврокомиссии не исключают, что он может получить имя российского оппозиционера Алексея Навального. Сначала такое предложение прозвучало от Жозепа Борреля.