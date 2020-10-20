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Еврокомиссия внесла предложение о будущем "списке Магнитского" ЕС

Вторник, 20 октября 2020, 09:58

Европейская комиссия внесла предложение относительно будущего санкционного режима ЕС за нарушение прав человека, наподобие Акта Магнитского в США.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы должны защищать права и свободы человека, когда их атакуют, когда бьют и сажают мирных протестующих, а оппозиция подвергается притеснениям. Сегодня мы вносим предложение о санкционном режиме ЕС для реагирования на глобальные нарушения прав человека, что позволит нам вводить санкции против тех, кто их совершает", - заявила она.

Документ, внесенный Еврокомиссией - один из ряда необходимых процедурных шагов. Он дополняет предложение, внесенное высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем, и предусматривает дальнейшее согласование Советом ЕС.

Предполагается, что новый санкционный механизм поможет ускорить реагирование ЕС на нарушения прав человека во всем мире.

Он предусматривает такие меры, как замораживание активов и запрет на въезд.

В предложении впервые появилась норма о надзоре Еврокомиссии за соблюдением требования о запрете на въезд лицам, к которым применили санкции.

Как сообщалось ранее, в ЕС идет обсуждение глобального санкционного режима, который должен стать эквивалентом "закона Магнитского" в США, и его хотят ввести "как можно скорее".

В Еврокомиссии не исключают, что он может получить имя российского оппозиционера Алексея Навального. Сначала такое предложение прозвучало от Жозепа Борреля.

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