Еврокомиссия внесла предложение о будущем "списке Магнитского" ЕС

Европейская комиссия внесла предложение относительно будущего санкционного режима ЕС за нарушение прав человека, наподобие Акта Магнитского в США.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы должны защищать права и свободы человека, когда их атакуют, когда бьют и сажают мирных протестующих, а оппозиция подвергается притеснениям. Сегодня мы вносим предложение о санкционном режиме ЕС для реагирования на глобальные нарушения прав человека, что позволит нам вводить санкции против тех, кто их совершает", - заявила она.

We need to stand up for human rights & freedoms, which are under attack.



Peaceful protestors are being beaten or imprisoned, opposition politicians are attacked.



Today, we propose an EU regime to address human rights violations globally, empowering us to sanction perpetrators.