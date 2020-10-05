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ЕС возмущен слишком поспешным принятием судебной реформы в Грузии

Понедельник, 5 октября 2020, 17:45

В Европейском Союзе выразили сожаление по поводу утверждения парламентом Грузии пересмотра процесса отбора судей Верховного суда, не дожидаясь оценки Венецианской комиссии относительно принятого законопроекта.

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, сообщает "Европейская правда".

Парламент Грузии одобрил поправки в законодательство, направленные на пересмотр процесса отбора судей Верховного суда, 30 сентября. Как напомнил спикер, Евросоюз и другие ключевые наблюдатели неоднократно выражали беспокойство по поводу недостатков в этом процессе отбора.

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"К сожалению, парламент не дождался публикации срочного заключения Венецианской комиссии по этому закону, о котором он сам попросил и который ожидается в ближайшие дни. Возможность повысить доверие общественности к этому процессу была упущена", - заявил пресс-секретарь.

Он добавил, что ЕС проведет оценку законодательства и его последствий с учетом будущего заключения Венецианской комиссии. ЕС ожидает, что Грузия в дальнейшем будет рассматривать правила процесса отбора с учетом рекомендаций "Венецианки".

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"Соблюдение высоких стандартов этики и добропорядочности в судебной системе являются ключевыми в вопросе доверия к Грузии в глазах ее граждан и международных партнеров, а также для развития партнерства между ЕС и Грузией", - добавил пресс-секретарь.

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