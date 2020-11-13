За время пандемии приток нелегальных мигрантов в Грецию упал на 76%

Министерство миграции и убежища Греции сообщило в своем ежемесячном отчете, что за первые 10 месяцев 2020 года число прибывших мигрантов и беженцев сократилось на 76%.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

В частности, в отчете отмечается, что с 1 января по 30 октября в Грецию с восточной границы прибыло 13 482 человека, тогда как в соответствующий период 2019 эта цифра достигла 55 541 человека.

В отчете отмечен положительный баланс возвращений и прибытий как за октябрь, так и за август-сентябрь-октябрь.

На островах численность мигрантов в октябре сократилась на 55% по сравнению с январем, а в центрах приема - на 60%.

Напомним, Греция начала строить новый забор на северо-восточной границе с Турцией, чтобы избежать повторения напряженности в марте прошлого года из-за наплыва мигрантов.