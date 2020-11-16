Россия направила в Карабах уже 140 самолетов с миротворцами

Минобороны РФ с 10 ноября направило в Нагорный Карабах уже 140 самолетов с миротворцами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на информационный бюллетень Минобороны РФ.

"Продолжается переброска личного состава, военной техники и материального имущества миротворческого контингента самолетами военно-транспортной авиации России Ил-76, Ан-124. Всего с 10 ноября 2020 г.выполнено 140 самолето-рейсов", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки в Ереван прибыли 20 самолетов с российскими миротворцами.

15 ноября российские миротворцы развернули все наблюдательные посты в южной и северной зонах ответственности в Нагорном Карабахе.

Напомним, в ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Согласно договоренности, Азербайджан и Армения остаются на занятых ими позициях, а в регионе разворачивается "миротворческий контингент" Российской Федерации.