Орбан пояснил вето бюджета ЕС: "заставляют принимать мигрантов"

Премьер-министр Виктор Орбан объяснил решение Венгрии ветировать бюджет ЕС тем, что предусмотренные им обязательства о соблюдении верховенства права якобы были связаны с приемом мигрантов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Hungary Today.

Он отметил, что страна ветировала бюджетный пакет согласно позиции, которую Венгрия выразила во время саммита лидеров ЕС в июле 2020 года.

Орбан заявил, что "те, то защищает свои границы и свои страны от миграции Брюссель больше не считает странами, где действует верховенство права", добавив, что предложение привязать выделение средств к соблюдению верховенства права означало бы привязку финансирования к "поддержки миграции "и использовалось бы в качестве инструмента давления на несогласные страны.

Он добавил, что Венгрия и так согласилась на компромисс, поддержав идею совместных займов вопреки своему желанию. "Мы согласились на компромисс в июле только через нашу преданность европейской солидарности и желании помочь, чтобы страны-члены, которые оказались в финансовом затруднении, могли скорее получить необходимые средства", - отметил Орбан.

Виктор Орбан заявил, что Венгрия полностью привержена идее верховенства права, напомнив, что когда-то страна боролась за свержение коммунистического режима.

По его словам, вопрос верховенства права в ЕС превратили в политический инструмент давления, и ни одна процедура в ЕС не должна быть привязана к оценке верховенства права, пока нет "объективных критериев".

"По нашему мнению, привязывать экономические, финансовые вопросы к политическим дебатам было бы большой ошибкой, которая подорвет европейское единство. Любая новая процедура, которая предусматривает наказание для стран-членов, должна вводиться только через единодушное внесение поправок в основные договоры. Мы хотим, чтобы страны-члены придерживались этого требования", - заявил Виктор Орбан.

Напомним, 16 ноября Венгрия и Польша заблокировали принятие бюджета и фонда восстановления ЕС на 2021-2027 годы, поскольку он включал пункт, который ставит доступ к деньгам в зависимость от соблюдения верховенства права. Будапешт и Варшава выступили против, потому что сами находятся под официальным процессом ЕС, расследующим нарушения принципов независимости судов, средств массовой информации и неправительственных организаций.

Если эта связь, введеная лидерами ЕС в июле и усиленная Европейским парламентом, сохранится, обе страны рискуют потерять доступ к десяткам миллиардов евро в фондах ЕС. Поскольку без единодушного согласия на пакет в 1,8 трлн евро ни одна страна ЕС не сможет получить деньги, это дает Варшаве и Будапешту рычаг для давления на другие государства-члены.

Вето Варшавы и Будапешта означает, что выделение средств на восстановление экономики всех стран ЕС после рецессии, вызванной пандемией COVID-19, скорее всего, будет отложено. Изначально планировалось, что средства начнут выделять с середины 2021 года.