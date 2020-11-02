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Мэрия города во Франции нашла в купленном доме клад на полмиллиона евро

Понедельник, 2 ноября 2020, 11:50

Мэрия французского муниципалитета Море (департамент Юра) нашла клад в приобретенном ею в центре города доме, который оценивается в более полумиллиона евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France TV info.

Как рассказал мэр Море Лоран Пети, клад был найден в одном из шкафов.

"Там были банки с вареньем, а внутри - золотые монеты и слитки", - сказал он.

Всего было найдено пять золотых слитков и более 1000 золотых монет по 20 франков. Клад оценивается более чем в 500 000 евро.

Здание было недавно куплено муниципалитетом по цене 130 000 евро.

Расположенное в центре города здание издавна принадлежало семье купцов Жобэ. В дополнение к своей основной деятельности, члены семьи накопили за десятилетия множество ценностей. Чиновники муниципалитета, в частности, нашли оптические приборы конца XIX века, фотографии времен Второй мировой войны и бухгалтерские документы, позволяющие проследить историю Море с 1880 года до наших дней.

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