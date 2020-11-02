За день до выборов в США проголосовали рекордные 95 млн американцев

За один день до президентских выборов в США более 95 млн американцев уже отдали свои голоса досрочно.

Об этом свидетельствует подсчет The United States Election Project, проекта при университете Флориды, который отслеживает явку на выборах, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Это рекордное число голосов, отданных досрочно, что составляет 69% от всей явки на выборах-2016.

Эксперты прогнозируют, что на выборах 3 ноября свои голоса отдадут значительно больше граждан, чем в 2016 году, когда проголосовали 138 млн американцев. Четыре года назад в день выборов проголосовали всего 47 млн человек.

Резкий рост голосов, отданных при помощи почты и личного досрочного голосования, объясняют, в частности, пандемией коронавируса, которая забрала в США жизни более 230 тысяч человек.

Опрос Reuters / Ipsos, проведенный 27-29 октября, показывает, что Байден лидирует с 51% голосов против 43% у Трампа.

Однако результаты выборов, как и раньше, непредсказуемы, поскольку решающими будет то, за кого проголосуют ключевые штаты, среди которых, в частности, Аризона, Флорида и Северная Каролина.

Ожидается, что большое количество сторонников Трампа-республиканца лично появится на голосование в день выборов. Трамп неоднократно критиковал голосование по почте, заявляя, что через него можно фальсифицировать голосование, не представив никаких доказательств своих слов.