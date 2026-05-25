Президент Финляндии: математика показывает лучшее положение Украины за время войны

Учитывая количество потерь в российско-украинской войне, Украина сегодня находится в самой выгодной ситуации с февраля 2022 года.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в воскресенье в программе вопросов и ответов на Yle Radio Suomi, передает "Европейская правда".

Финский президент считает, что с точки зрения Украины ситуация в военном плане выглядит гораздо лучше, чем когда-либо за время полномасштабной войны.

"Первый год этой войны для Украины был борьбой за выживание. Потом три года – это была устойчивость. А сейчас это чисто математика", – сказал финский президент.

По его словам, сейчас сложилась ситуация, когда на одного погибшего украинского военного приходится восемь погибших российских.

"Кроме того, популярность войны в России падает, то есть Украина сейчас имеет преимущество", – оценил Стубб.

Напомним, Стубб считает, что Европе в конце концов придется возобновить диалог с российским руководством, и что это в значительной степени зависит от того, соответствует ли политика США в отношении России и Украины интересам Европы.

Также его имя называют среди кандидатов в потенциальные переговорщики ЕС с Россией.