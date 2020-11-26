Премьер Дании не сдержала слез во время визита на ферму, где пришлось уничтожить всех норок

Премьер Дании после посещения одной из ферм, где из-за коронавируса пришлось уничтожить всех норок, не смогла сдержать слез под впечатлениями от общения с владельцами.

Об этом сообщает DR, пишет "Европейская правда".

На видео, которое обнародовали датские СМИ, можно видеть как Мэтте Фредериксен долгое время пытается овладеть эмоциями, чтобы дать комментарий.

"Это было очень эмоционально. Эта ферма принадлежит семье, где два поколения - отец и сын - профессионально выращивали норок. И здесь за считанные дни дело всей их жизни уничтожено", - сказала премьер, после чего вынуждена была прерваться и вытереть слезы.

"Когда все это кончится и мы, надеюсь, выработаем надлежащее решение о компенсации - надеюсь, и эта семья, и все другие владельцы норковых ферм будут помнить, что это случилось не по их вине, не потому что они были "плохими" владельцами ферм - виноват только коронавирус", - продолжила Метте Фредериксен.

Она сказала также, что считает необходимым извиниться.

"По моему мнению, здесь есть за что извиняться, потому что мы сделали ошибки", - сказала премьер-министр.

Напомним, ранее Дания, крупнейший в мире экспортер норкового меха, объявила о решении уничтожить свыше 15 миллионов норок после обнаружения мутированного штамма коронавируса, который мог поставить под угрозу эффективность будущих вакцин.

Через две недели, в разгар политического кризиса, связанного с законностью этого решения, правительство пришло к выводу, что угроза вакцинам для человека "очень вероятно устранена" при отсутствии каких-либо других случаев мутированной версии.

Согласно последним подсчетам, фермеры, которые выращивают норку, на данный момент убили более 10 миллионов животных. Теперь возникла новая проблема из-за того, что убитых норок захоронили в недостаточно глубоких ямах и их выталкивает на поверхность.