Бельгия ослабит коронавирусные ограничения накануне Рождества

На следующей неделе Бельгия ослабит коронавирусные ограничения и снова откроет все магазины, однако бары и рестораны останутся закрытыми.

Об этом в пятницу заявил премьер-министр Александр де Кроо, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Магазины, которые считаются второстепенными, были закрыты в Бельгии 2 ноября. Теперь они будут работать, однако люди должны совершать покупки в одиночку и не могут оставаться в одном магазине более 30 минут. Новые меры будут действовать до 15 января.

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Музеи и бассейны также могут восстановить работу со вторника.

В канун Рождества начало комендантского часа, который сейчас приходится на 22:00, в Валлонии и в Брюсселе будет перенесено на полночь.

Домохозяйства смогут пригласить еще одного человека на празднование Рождества, а люди, которые живут одни, могут пригласить двух гостей.

Накануне Нового года такого послабления правил не будет, фейерверки будут запрещены.

Зимние поездки и поездки в красные зоны категорически не рекомендуются. Контроль на границах будет усилен. Де Кроо заявил, что он связался с правительствами Швейцарии и Австрии, чтобы попросить их закрыть горнолыжные курорты. Обе страны выступают против этого.

Небольшое ослабление ограничений происходит на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. По официальным данным, с 17 по 23 ноября в день регистрировали в среднем 2765 случаев заражения - значительно меньше, чем неделей ранее.



