Полиция застрелила одного из нападавших в центре Вены, он был симпатиком ИГИЛ

Полиция Вены застрелила мужчину, который открыл огонь по людям в центре австрийской столицы.

Об этом заявил глава полиции Вены Герхард Пюрстль, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.

По его словам, злоумышленник был застрелен полицией в 20:09.

Квартиру нападающего, симпатика террористической организации "Исламское государство", вооруженного штурмовой винтовкой и поясом смертника, взломали и обыскали.

Полиции уже известно имя нападавшего.

Министр внутренних дел Карл Нехаммер пока не хочет предоставлять никаких деталей о преступнике из-за длящегося расследования.

На данный момент нельзя исключать, что у нападающего были сообщники. Утром Нехаммер говорил о "нападении крайней мере одного исламистского террориста".

Как сообщалось, по меньшей мере 3 человека погибли и 15 получили ранения в результате серии терактов в центральной части Вены