Число жертв терактов в Вене выросло, полиция говорит о максимум четырех нападавших

МВД Австрии подтвердило гибель пострадавшей во время стрельбы в центре Вены вечером понедельника.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.

Как подтвердил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер (ÖVP), ранена женщина в возрасте от 40 до 50 лет умерла в клинике Оттакринг.

Таким образом жертвами терактов стали четверо гражданских - две женщины и двое мужчин.

Ранения получили 17 человек. Также был ранен офицер полиции. Состояние по меньшей мере шести раненых тяжелое.

Злоумышленника, который оказался сторонником "Исламского государства", застрелила полиция. У него кроме оружия нашли пояс смертника, который оказался муляжом.

До сих пор непонятно, имел ли он соучастников. Как заявил пресс-секретарь министерства внутренних дел Харальд Сьорес, власти предполагают, что злоумышленников было максимум четыре.

МВД Австрии подтверждает, что утром во вторник были подвергнуты обыску несколько домов, несколько человек задержали.

Стоит отметить, что по сообщению посла Украины в Австрии Александра Щербы, в зоне теракта, в одном из кафе было четверо украинских студентов.

"С ними все хорошо", - сообщил посол.