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Проект о локализации затормозил доступ Украины к рынку госзакупок ЕС – вице-прем’єр

Вторник, 3 ноября 2020, 12:54

Законопроект о локализации на год переносил доступ Украины на рынок госзакупок ЕС.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила во время конференции "Торговые войны: искусство защиты", организованного юрфирмой "Ильяшев и партнеры" и Ukrainian business & trade association.

"Авторы законопроекта имеют благие намерения поддержать национального производителя, однако формат законопроекта сложный к исполнению, в том числе – через реформу самоуправления",- отметила она.

При этом вицепремьерка отметила, что из-за негативной реакции ЕС на этот законопроект на год были заморожены переговоры с ЕС о присоединении к европейскому рынку госзакупок.

"Мы только сейчас возвращаемся к этим переговорам, однако для их завершения нужен как минимум еще один год",- отметила она.

В июле премьер Денис Шмыгаль признал, что законопроект №3739 об изменении правил государственных закупок продукции машиностроения, который имеет преференции продукции с локализованным производством, не соответствует Соглашению об ассоциации с ЕС, а также другим обязательствам Украины и требует изменений.

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