Комендантский час и полулокдаун: Италия усилила карантин

Правительство Италии приняло решение об усилении карантина на всей территории страны, в частности, о введении комендантского часа.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Corriere della Sera.

Новые ограничения вводятся на период с 5 ноября по 3 декабря.

Ряд жестких правил распространятся на всю территорию страны, но при этом сохранится разделение по "зонами риска", который действовал до сих пор. В регионах наибольшего риска ограничения будут близки к тем, которые действовали во время первой волны эпидемии.

На всей территории Италии с 10:00 будет действовать комендантский час. После этого времени все, кто выходит на улицу, должны иметь подтверждение важной причине - такими считаются поездка на или с работы, неотложные обстоятельства или вопросы здоровья.

Музеям, выставочным залам, игорным залам и лотереям придется закрыться.

Торговые центры должны будут закрываться в выходные и предпраздничные дни. В выходные будет разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, торговцам сигаретами и прессой.

Устанавливается ограничение заполненности общественного транспорта на 50% - как городского, так и регионального.

Старшая и высшая школа, кроме редких исключений, переходит на дистанционное обучение. Средняя начальная школа продолжит обучение в классах, но в масках. Детсады также закрывать.

Бары и рестораны должны будут закрываться в 18 часов.

В дополнение людям настоятельно рекомендуется избегать всех поездок, которые не являются абсолютно необходимыми.

В "оранжевой зоне" также ограничивается въезд-выезд из региона - кроме случаев, когда для этого есть насущная необходимость, так же ограничивается выезд из своих муниципалитетов. В дополнение, здесь рестораны смогут работать только на доставку или продавать блюда на вынос.

В "красной зоне", в дополнение к этому, закрывают непродуктовые магазины (кроме аптек и киосков прессы), приостанавливаются все спортивные события. В отличие от весны, в регионах наибольшего риска закрывать парикмахерские, детсады и начальные школы.

Людям разрешено выходить на прогулки недалеко от дома, но в маске. Выходить для занятий спортом можно только в одиночку.

Внесение региона в той или иной зоны пересматривать каждые две недели по ряду критериев. Решение об этом будет принимать министерство здравоохранения по согласованию с властями региона.

30 октября в Италии зарегистрировали новый рекорд заражений за все время эпидемии - более 31 000 в сутки.

В то же время, во Флоренции, Неаполе и других городах прошли акции протеста против "коронавирусных" ограничений, некоторые переросли в беспорядки.