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Трамп настаивает на своей победе "с большим отрывом"

Суббота, 7 ноября 2020, 17:57

Действующий президент США Дональд Трамп настаивает, что выиграл выборы, причем с большим отрывом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"Я выиграл эти выборы с большим отрывом", - написал он.

Как сообщалось, Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден не спешит заявлять о своей победе на выборах, несмотря на то, что продолжает лидировать в ключевых штатах.

"У нас нет заявления об окончательной победе, но цифры говорят, что она близка. Мы выиграем эту гонку" - заявил Байден.

 Дональд Трамп уже несколько раз заявлял о мошенничестве с голосованием, подал судебные иски и призвал к пересчету голосов в нескольких штатах.

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Трамп Выборы в США
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