Почему Мадяр "наехал" на Зеленского и чего ожидать от новой власти Венгрии

Первое публичное обращение будущего лидера Венгрии Петера Мадяра к президенту Украины, касавшееся запуска нефтепровода "Дружба", было бескомпромиссным и жестким: "Мы не будем поддаваться на какие-либо попытки шантажа [со стороны Украины], поэтому я вам не рекомендую этого делать".

Причем речь не идет о негативном или предвзятом отношении к Украине. Это – общий стиль Петера Мадяра, который часто плюет на дипломатический этикет.

В определенной степени он похож на Зеленского образца 2019 года в том, что требует "демонстрации уважения", которая будет видимой для его избирателей.

А в ближайшие недели новый лидер Венгрии сосредоточен на внутриполитической борьбе. Здесь его риторика – в разы жестче, чем в отношении Украины.

Если же в Украине кто-то ожидает, что с падением Виктора Орбана политика Будапешта стала похожа на политику Вильнюса, то эти ожидания ошибочны.

Это – главный итог заявлений Петера Мадяра через неделю после его победы на выборах. Победы, которая уже становится больше похожей на "тихую революцию", ведь Мадяр и его команда декларируют сверхамбициозные планы. Впрочем – не в отношении Украины.

В "Тисе" сразу установили неформальный запрет на официальное общение с украинским руководством до того момента, пока Мадяр не переберет рычаги управления государством и правительством, рассказали несколько источников "ЕвроПравде".

Причина – то, что Орбан до сих пор контролирует пропагандистскую машину, которую новый премьер искренне ненавидит, но до сих пор опасается.

Мадяр решил держаться подальше от украинской тематики, пока Виктор Орбан остается во главе правительства, и объявил об этом публично.

Впрочем, украинская политика Мадяра после того, как он станет премьером, предсказуема.

Мадяр сразу после выборов заявил, что готов разблокировать кредит Украине на сумму 90 млрд евро, но Орбан решил сделать это за него.

Венгерский премьер ускорил получение средств Украиной, конечно же, не из-за теплых чувств к Киеву.

На самом деле этот шаг выгоден Орбану, который планирует оставаться в венгерской политике и нуждается в достижениях к завершению своего мандата.

Есть еще одна тема, которая при Орбане была постоянным источником проблем, а при Мадяре должна решиться сама собой.

Это – вопрос санкционной политики. Венгрия перестанет быть главным источником сопротивления антироссийским санкциям в ЕС.

Впрочем, есть тема, где сопротивление Венгрии и ее давление на Киев может только усилиться – венгерское меньшинство.

Есть здесь и хорошие новости. Во-первых, Мадяр заинтересован в решении проблем, которые он поднимает. И во-вторых, у Киева уже есть готовые предложения для венгерского руководства.

Несмотря на надежды, возлагаемые на правительство Мадяра, нужно понимать, что он не будет простым партнером.

Через неделю после выборов он доказал, что умеет действовать жестко и в отношении оппонентов. Сейчас, в частности, Мадяр ставит целью добиться добровольной отставки президента Тамаша Шуйока, избранного на эту должность депутатами Орбана (в Венгрии президента избирают в парламенте). Мотив Мадяра понятен: он боится, что президент из лагеря Орбана будет ставить палки в колеса новому парламенту.

За 16 лет во главе правительства и с подконтрольным конституционным большинством Виктор Орбан превратил Венгрию в механизм, лояльный к нему лично. А Мадяр хочет вычистить эту скрытую "команду Орбана". В частности, он требует увольнения не только президента, но и руководства Конституционного и Верховного судов.

Для этого он планирует переписать конституцию. По сути, "перезапустить" венгерское государство с чистого листа.

