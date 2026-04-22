Стармер отрицает, что оказывал давление на МИД в связи с назначением скандального посла в США

Премьер-министр Кир Стармер опроверг утверждения о том, что его офис оказывал давление на чиновников Министерства иностранных дел с целью ускорения проверок на благонадежность бывшего посла в США Питера Мендельсона, обвиняемого в связях с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Стармер заявил во время слушаний в Палате общин, передает Sky News.

Накануне экс-заместитель министра иностранных дел Олли Роббинс, недавно ушедший в отставку, в парламенте заявил, что процесс проверки Мендельсона проходил в условиях "постоянного давления" со стороны офиса Стармера, где стремились, чтобы тот занял должность как можно скорее.

Премьер-министр опроверг слова Роббинса, заявив, что никакого давления в этом деле не было. Вместо этого он обвинил МИД в том, что ему не представили результаты проверки Мендельсона, которые, как оказалось, были отрицательными.

"Неприемлемо то, что рекомендация United Kingdom Security Vetting (агентство по проверке безопасности – ред.) не была предоставлена мне до того, как Мендельсон занял свой пост", – заявил Стармер перед парламентом.

Стармер также отметил, что показания Роббинса являются доказательством его невиновности, ведь экс-чиновник признал, что не сообщил о результатах проверки правительству или лично премьер-министру.

Новая волна скандала вокруг бывшего посла Великобритании в США разразилась на прошлой неделе – после того, как стало известно, что Мендельсон перед своим назначением на должность не прошел проверку на безопасность, однако чиновники Министерства иностранных дел не сообщили об этом правительству.

Напомним, в конце января премьерство Кира Стармера уже находилось под угрозой после того, как Министерство юстиции США опубликовало новые файлы по делу осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна. Из них следует, что назначенный Стармером на должность посла в США Мендельсон передавал Эпштейну детали конфиденциальных экономических обсуждений британского правительства.

20 апреля сообщалось, что документы, опубликованные правительством Великобритании, свидетельствуют о том, что премьер-министру страны советовали проверить бывшего посла Великобритании в США перед назначением на должность.

