В Британии призвали готовиться к росту кибератак от враждебных стран

Британский Национальный центр кибербезопасности предупредил о росте угрозы кибератак, поддерживаемых правительствами отдельных государств, которые способны поразить инфраструктуру, компании и частные сети Великобритании.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы центра Ричарда Хорна.

Исполнительный директор Национального центра кибербезопасности заявил, что агентство в среднем расследует около четырех национально значимых киберинцидентов в неделю.

По словам Хорна, наиболее влиятельные атаки все чаще связаны с правительствами государств, а не только с преступными группировками. В этом контексте он выделил киберугрозы, поступающие со стороны Китая, Ирана и России. Он добавил, что такая деятельность направлена против Великобритании и ее европейских партнеров.

"Если бы мы оказались в ситуации конфликта или вблизи нее, Великобритания, вероятно, столкнулась бы с масштабными атаками хактивистов", – предупредил Хорн, добавив, что такие кампании могут вызвать убытки, сравнимые с крупными атаками программ-вымогателей, но без возможности восстановить системы путем выплаты выкупа.

На прошлой неделе сообщалось, что связанные с Россией хакеры взломали электронную почту чиновников и военных структур нескольких стран НАТО, в частности Румынии, а также Украины и Сербии.

В правительстве Швеции 15 апреля заявили, что весной 2025 года теплоэлектростанция на западе страны подверглась атаке пророссийской кибергруппы, которую удалось отбить.

Как сообщалось, внутренняя команда по кибербезопасности Европейского Союза заявила, что группа киберпреступников под названием ShinyHunters похитила личные данные во время недавней кибератаки на облачную инфраструктуру Европейской комиссии.