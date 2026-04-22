Венгрия подтвердила возобновление транзита российской нефти по "Дружбе"

Министр Венгрии по делам Европейского Союза Янош Бока заявил, что поставки российской нефти в Венгрию возобновились в среду, 22 апреля.

Об этом он написал в Facebook, передает "Европейская правда".

Бока заявил, что 22 апреля, в 11:35 по местному времени, возобновилась транспортировка нефти по трубопроводу "Дружба" из Беларуси в направлении Украины.

По его словам, расчеты показывают, что российская нефть может прибыть на территорию Венгрии уже в этот день, но не позднее утра 23 апреля.

"Для энергоснабжения Венгрии жизненно важно, чтобы нефтепровод "Дружба" функционировал и чтобы через него страна могла реально пользоваться законными, дешевыми и надежными возможностями закупки", – заявил венгерский министр.

Бока подчеркнул, что это "особенно важно" в условиях, когда кризис на Ближнем Востоке вызвал рост цен на энергоносители.

"В этой ситуации нами руководил принцип максимально расширять источники и маршруты поставок, но ни в коем случае их не сокращать. Диверсификация означает большую безопасность для семей и экономических субъектов, и только она способна удерживать закупочные цены на таком уровне, который делает возможными конкурентоспособность венгерской экономики и защиту потребителей", – отметил венгерский министр по делам ЕС.

Также он отметил, что блокирование кредита для Украины на 90 млрд евро "не было целью, а инструментом для отстаивания интересов, к чему вынудило недобросовестное поведение Украины".

"Украинская нефтяная блокада была сломана. Доказано, что транспортировка нефти Украина блокировала по политическим соображениям, а также то, что у них деньги закончились раньше, чем у нас – нефть. Венгерская тактика оказалась успешной", – добавил Бока.

Ранее венгерская MOL объявила, что получила сообщение "Укртранснафты" о завершении ремонта на нефтепроводе и готовности к возобновлению транзита.

Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Украина возобновит транспортировку нефти по трубопроводу "Дружба" в среду во второй половине дня.

В эти минуты в Брюсселе продолжается процедура для окончательного принятия решения о займе ЕС Украине на 90 млрд евро, которую до сих пор блокировали Венгрия и Словакия.