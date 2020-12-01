Пять стран ЕС получили 8,5 млрд евро для преодоления последствий пандемии

Европейская комиссия выделила 8,5 млрд евро пяти государствам-членам ЕС для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте ЕК.

Бельгия получила 2 млрд евро, Венгрия - 200 млн евро, Португалия - 3 млрд евро, Румыния - 3 млрд евро и Словакия - 300 млн евро. Деньги предоставлены в рамках инструмента SURE, созданного для финансовой поддержки во время пандемии.

"Эта поддержка в форме займов, предоставляемых на выгодных условиях, поможет этим государствам-членам в решении внезапного увеличения государственных расходов для сохранения занятости. В частности, они помогут покрыть расходы, непосредственно связанные с финансированием национальных схем сокращенного рабочего времени и другие подобные меры, которые они ввели в ответ на пандемию коронавируса, в том числе для самозанятых", - пояснили в Еврокомиссии.

Учитывая сегодняшнюю выплату, уже 15 государств-членов получили около 40 млрд евро по инструменту SURE с конца октября до конца ноября. После завершения всех выплат Бельгия получит 7,8 млрд евро, Венгрия - 504 млн евро, Португалия - 5,9 млрд евро, Румыния - 4,1 млрд евро и Словакия - 631 млн евро.

Инструмент SURE может предоставить 100 млрд евро финансовой поддержки всем государствам-членам. Сейчас Комиссия предложила предоставить 18,3 млрд евро для 18 государств-членов. Следующие выплаты состоятся в течение следующих месяцев, после выпуска соответствующих облигаций.