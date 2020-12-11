Лидеры ЕС поддержали санкции против Турции за бурение в Средиземном море

Лидеры ЕС договорились об ограниченных санкциях в отношении отдельных лиц и компаний в ответ на разведку газа Турцией в водах у берегов Греции и Кипра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В августе Турция направила газовое разведывательное судно для обследования морского дна в водах, на которые претендуют Кипр и Греция, что вызвало дипломатический скандал с ЕС. С тех пор Брюссель взвешивает варианты давления на Турцию, чтобы она прекратила разведку газа в регионе.

Решение саммита открывает путь для наказания физических лиц и компаний, участвующих в планировании и проведении разведки газа, запретом на въезд в ЕС и замораживанием активов.

Вице-президент Турецкой нефтяной корпорации и заместитель директора ее геологоразведочного департамента в настоящее время находятся в списке санкций ЕС. Новые санкции добавят в этот список дополнительных людей и организации.

"К сожалению, Турция прибегла к односторонним действиям и провокациям и обострила свою риторику в отношении ЕС, государств-членов и европейских лидеров", - говорится в заявлении саммита в Брюсселе.

Однако пятничное решение является своеобразным шагом назад по сравнению с эмбарго на поставки оружия или более широкими санкциями, которые будут нацелены на большие секторы экономики Турции. Оба варианта ранее рассматривались.

"Если Турция продолжит свои незаконные и агрессивные действия, могут быть приняты дополнительные меры", - предупредили в ЕС.