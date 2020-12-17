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Нижняя палата парламента Испании поддержала легализацию эвтаназии

Четверг, 17 декабря 2020, 19:07

Нижняя палата парламента Испании одобрила законопроект, позволяющий тяжелобольным дать согласие на эвтаназию, несмотря на решительное сопротивление политических правых и религиозных групп.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Законопроект получил широкую поддержку, за него проголосовали 198 депутатов, 138 были против и двое воздержались.

Только две правые партии выступили против законопроекта, который теперь должен пройти голосование в Сенате.

Прогнозируется, что он будет проголосован в верхней палате парламента и, если так произойдет, то он вступит в силу в первые недели нового года.

В таком случае Испания станет шестой страной в мире, которая признала право на достойную смерть, после Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Канады и Новой Зеландии.

Напомним, Конституционный суд Австрии в пятницу постановил, что запрет ассистированного суицида нарушает основные права человека, и приказал правительству отменить его в 2021 году.

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