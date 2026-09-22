Польша подняла авиацию в связи с ударами РФ по Украине

Вечером 21 сентября Польша подняла свою авиацию в связи с российскими ударами по территории Украины.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооружённых сил Польши в социальной сети X, пишет "Европейская правда".

Помимо авиации, Оперативное командование Вооруженных сил Польши мобилизовало "необходимые силы и средства, находящиеся в его распоряжении".

Речь идет о наземных системах противовоздушной обороны и радиолокационной разведки. Эти меры носили превентивный характер.

Уже в ночь на 22 сентября Польша вернула самолеты на места базирования и заявила, что нарушений воздушного пространства страны не фиксировалось.

Ранее в Польше объявили об усилении охраны пунктов пропуска на границе с Украиной из-за угрозы со стороны России. Также в нескольких районах на востоке Польши жителей предупреждают о проверках сирен воздушной тревоги.

16 сентября сообщалось, что более чем 100-километровый участок границы с Украиной оборудуют системой, которая будет дополнять физические барьеры и состоять, в частности, из средств мониторинга и детекторов движения.