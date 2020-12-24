Более тысячи мигрантов остались без крова после пожара в лагере в Боснии

Более тысячи мигрантов из Азии, Ближнего Востока и Северной Африки остались без крыши над головой после того, как на северо-западе Боснии сгорел их лагерь.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В среду пожар уничтожил лагерь в Липе, где проживало около 1200 человек.

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Представители полиции и ООН заявили, что пожар, вероятно, устроили мигранты, недовольные временным закрытием лагеря, запланированным на тот же день. Они выражали опасения по поводу того, куда их переместят в Боснии.

Десятки мужчин ночевали в поврежденном металлическом контейнере недалеко от места пожара, где осталась только стальная конструкция. Утром в четверг над некоторыми сгоревшими участками еще поднимался дым.

Другие мигранты пытались поставить нейлоновые палатки и спали полностью одетыми на мерзлой земле.

Лагерь в Липе, который был открыт прошлой весной в качестве временного убежища на летние месяцы, должен был быть закрыт в среду на зимний ремонт. Но властям Боснии не удалось найти альтернативное жилья для мигрантов.

Центральное правительство хотело, чтобы мигранты временно вернулись в лагерь Бира, который был закрыт в октябре, но местные власти не согласились на это.

Европейский Союз, который поддержал Боснию 60 миллионами евро на урегулирование кризиса с мигрантами и пообещал еще 25 млн евро, неоднократно просил власти найти альтернативу неподходящему лагерю в Липе, предупреждая о развертывании вероятного гуманитарного кризиса.