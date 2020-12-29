Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Хорватии произошло новое, более мощное землетрясение

Россия закрыла въезд высокопоставленным силовикам Германии

Санду в ближайшие дни планирует начать процедуру роспуска парламента Молдовы

Додон заявил, что готов прививаться только российской вакциной






В Хорватии в результате землетрясения погибла 13-летняя девочка

Вторник, 29 декабря 2020, 15:53

В городе Петриня, возле которого находился эпицентр землетрясения, в результате разрушений погибла 13-летняя девочка.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на хорватское RTL, об этом сообщил мэр города.

Город Петриня расположен в 50 км к юго-востоку от Загреба и больше всего пострадал от землетрясения, произошедшего сегодня около 12-20.

 Его магнитуду оценивают от 6,2 (Хорватская сейсмологическая служба) до 6,4 баллов по шкале Рихтера (Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр).

В Петрине практически все здания были повреждены, сильно пострадал также исторический центр. "За минуту город был просто разрушен, его больше нет", - прокомментировал мэр Даринко Думобвич.

В городе продолжаются спасательные операции, к которым привлечены также военные; туда продолжают перекидывать спасателей со всей страны. Раненых транспортируют в Загреб.

На место вылетели президент Зоран Миланович и премьер Андрей Пленкович.

 

В Загребе информации о погибших пока не поступало. Город частично парализован из-за неработающих светофоров и трамвайных линий. Многие люди до сих пор остаются на улицах из-за рекоммендации пока не возвращаться в свои дома.

 

После главного толчка, в стране зафиксировали еще серию более мелких землетрясений магнитудой от 3 до 4,4 баллов по шкале Рихтера.

Напомним, накануне - утром 28 декабря - в стране зафиксировали два землетрясения. Сила первого составляла 5,1 балла по шкале Рихтера, второго, произошедшего через полтора часа - 4,9 балла по шкале Рихтера.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Хорватия
powered by lun.ua