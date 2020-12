В Хорватии в результате землетрясения погибла 13-летняя девочка

В городе Петриня, возле которого находился эпицентр землетрясения, в результате разрушений погибла 13-летняя девочка.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на хорватское RTL, об этом сообщил мэр города.

Город Петриня расположен в 50 км к юго-востоку от Загреба и больше всего пострадал от землетрясения, произошедшего сегодня около 12-20.

Его магнитуду оценивают от 6,2 (Хорватская сейсмологическая служба) до 6,4 баллов по шкале Рихтера (Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр).

В Петрине практически все здания были повреждены, сильно пострадал также исторический центр. "За минуту город был просто разрушен, его больше нет", - прокомментировал мэр Даринко Думобвич.

Croatia was hit by another powerful #earthquake, magnitude 6.2 on the Richter scale. All relevant services are on the ground.



Thank you all for your support & solidarity. We appreciate your kind words & warm wishes during these trying and challenging times. #Croatia #Petrinja pic.twitter.com/jFUuV6oymH