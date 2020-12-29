В Хорватии в результате землетрясения погибла 13-летняя девочка

В городе Петриня, возле которого находился эпицентр землетрясения, в результате разрушений погибла 13-летняя девочка.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на хорватское RTL, об этом сообщил мэр города.

Город Петриня расположен в 50 км к юго-востоку от Загреба и больше всего пострадал от землетрясения, произошедшего сегодня около 12-20.

Его магнитуду оценивают от 6,2 (Хорватская сейсмологическая служба) до 6,4 баллов по шкале Рихтера (Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр).

Situacija u Petrinji. pic.twitter.com/EK63mcVofC — Hrvatski Crveni križ (@crvenikriz_hr) December 29, 2020

В Петрине практически все здания были повреждены, сильно пострадал также исторический центр. "За минуту город был просто разрушен, его больше нет", - прокомментировал мэр Даринко Думобвич.

Croatia was hit by another powerful #earthquake, magnitude 6.2 on the Richter scale. All relevant services are on the ground.



Thank you all for your support & solidarity. We appreciate your kind words & warm wishes during these trying and challenging times. #Croatia #Petrinja pic.twitter.com/jFUuV6oymH — Croatia in the EU (@CroatiaInEU) December 29, 2020

В городе продолжаются спасательные операции, к которым привлечены также военные; туда продолжают перекидывать спасателей со всей страны. Раненых транспортируют в Загреб.

На место вылетели президент Зоран Миланович и премьер Андрей Пленкович.

В Загребе информации о погибших пока не поступало. Город частично парализован из-за неработающих светофоров и трамвайных линий. Многие люди до сих пор остаются на улицах из-за рекоммендации пока не возвращаться в свои дома.

После главного толчка, в стране зафиксировали еще серию более мелких землетрясений магнитудой от 3 до 4,4 баллов по шкале Рихтера.

Напомним, накануне - утром 28 декабря - в стране зафиксировали два землетрясения. Сила первого составляла 5,1 балла по шкале Рихтера, второго, произошедшего через полтора часа - 4,9 балла по шкале Рихтера.