Сийярто пожаловался на Украину в ЕС, но ни одна страна не отреагировала – СМИ

Венгерский министр иностранных дел на заседании глав МИД Евросоюза в понедельник поднял вопрос венгерского меньшинства в Украине, однако никто из европейских коллег не поддержал обсуждение.

Об этом от собственных источников стало известно корреспонденту "Радио Свобода" Рикарду Джозвяку, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня министр иностранных дел Венгрии поднял вопрос венгерского меньшинства в Украине на Совете по иностранным делам ЕС. Никто не отреагировал на этот вопрос", - сообщил корреспондент.

the Hungarian foreign minister raised the issue of the Hungarian minority in #Ukraine at the EU foreign affair council today. no one else reacted to the point — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 7, 2020

На прошлой неделе глава венгерского МИД Петер Сийярто пожаловался НАТО на обыски на Закарпатье 30 ноября. Генсек Альянса заявил, что обе страны должны решить конфликт в двустороннем порядке.

На заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ 3 декабря Сийярто пожаловался, что миссия ОБСЕ не хочет ехать на Закарпатье защищать венгров.

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