Макрон и Путин созвонились перед визитом Пашиняна и Алиева в Москву
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном будущую трехстороннюю встречу по Карабаху 11 января в Москве.
Об этом сообщила пресс-служба Кремля, пишет "Европейская правда".
Отмечается, что разговор состоялся "в рамках координации действий сопредседателей Минской группы ОБСЕ".
В Кремле заявили, что президент Франции выразил поддержку усилиям России по содействию нагорно-карабахскому урегулированию.
"Акцентированная важность неотложного оказания гуманитарной помощи пострадавшему от столкновений населению - в том числе по линии профильных международных организаций", - говорится в сообщении.
Ранее в воскресенье стало известно, что 11 января в Москве Путин встретится с лидерами Азербайджана и Армении, чтобы обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе.
В ноябре Азербайджан и Армения подписали при посредничестве России соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе.