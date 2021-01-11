Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Аномальная жара в Греции: локдаун на пляже и купания в море

Штурм Капитолия: в США открыли 25 дел о внутреннем терроризме

Все, кроме Украины: еще одна соседка ЕС начинает вакцинацию от COVID-19

Палата представителей призовет Пенса отстранить Трампа от власти






Байден предложил бывшего посла США в РФ на должность главы ЦРУ

Понедельник, 11 января 2021, 14:11

Избранный президент США Джо Байден в понедельник предложит кандидатуру опытного дипломата Уильяма Бернса на должность директора Центрального разведывательного управления.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

В случае подтверждения Бернс станет первым руководителем в истории ЦРУ, чей опыт работы выходит из Государственного департамента.

По информации телеканала, Байден выбрал Бернса за его дипломатический опыт и потенциальную способность восстановить доверие к спецслужбам в эпоху после Трампа, а также его опыт работы в России.

Читайте также
Подсудимый Трамп: что ждет президента США после отставки

Бернс является президентом известного аналитического центра Фонда Карнеги за международный мир. Он занимал должность заместителя госсекретаря в администрации Обамы, проработал более трех десятилетий на должностях в дипломатической службе, куда он перешел в 1982 году.

Он работал при пяти американских президентах, как демократах, так и республиканцах, и 10 государственных секретарях на разных должностях, в том числе в качестве посла в Иордании в администрации Клинтона и в России при Джордже Буше.

Бернс много говорил о вреде, который, по его мнению, администрация Трампа нанесла внешней политике США. Он также предупреждал об опасных последствиях непризнания президентом Трампом поражения на выборах в августе прошлого года.

Читайте также
Педофилы против Трампа: как QAnon, безумная теория заговора, привела к штурму Конгресса США

"Если он проиграет, я сомневаюсь, что он внезапно примет традиционную приверженность обеих партий в эффективных преобразований. В лучшем случае он будет поглощен усилиями, чтобы оправдать свое поражение и выставлять выборы как сфальсифицированные; в худшем случае он будет стремиться обжаловать или подорвать результат", - написал Бернс.

Бернс также долгое время находился в центре ближневосточных мирных переговоров и тесно сотрудничал с администрацией Обамы по ядерному соглашению с Ираном. У него ограниченный опыт работы с Китаем, но в остальном у него большое портфолио работ в ключевых регионах по всему миру.

Ожидается, что Бернс, которого уважают как демократы, так и республиканцы, легко пройдет утверждение в Конгрессе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США Байден
powered by lun.ua