Байден перед камерами получил вторую дозу вакцины от коронавируса

Избранный президент США Джо Байден в понедельник получил вторую дозу вакцины Pfizer / BioNTech Covid-19 в прямом эфире.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Избранный президент заявил, что объявит о своем плане борьбы с эпидемией, включая необходимые расходы, в четверг.

Он призвал всех американцев слушать экспертов по вопросам здравоохранения и носить маски, практиковать социальную дистанцию ​​и мыть руки, чтобы остановить распространение вируса.

Байден заявил, что уверен в своей команде по коронавируса, что они смогут ввести вакцины 50 миллионам американцев за первые 100 дней.

Прививки избранного президента произошло за неделю до того, как он примет присягу как следующий президент Соединенных Штатов.

Байден получил первую дозу вакцины в прошлом месяце в прямом эфире национального телевидения. Избранный президент выразил свою уверенность в вакцине и призвал американцев получить ее, как только она станет доступной.