Глава МИД Эстонии: сейчас не время для переговоров с Россией, она слабеет

Европа не должна поддаваться на провокации Кремля и вступать в прямые переговоры с Россией в то время, как Украина одерживает верх в войне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна, его цитирует Bloomberg.

Дипломат заявил, что Москва активизировала попытки наладить контакты с европейскими странами на фоне упадка своей экономики и неспособности вооруженных сил добиться прогресса на пятом году полномасштабного вторжения.

По мнению министра, ответом должно быть ужесточение санкций, а не помощь Москве в поиске выхода из ситуации.

"Сейчас не время для разговоров или переговоров. Сейчас время оказывать давление на Россию", – сказал Тсахкна в интервью на полях конференции Леннарта Мери в Таллинне в субботу.

Его предостережение прозвучало на фоне того, как усилия под эгидой США по поиску урегулирования в Украине в значительной степени зашли в тупик, а внимание Вашингтона было сосредоточено на войне в Иране.

Европа в основном осталась в стороне от дипломатических процессов, даже несмотря на то, что она все больше берет на себя основную часть расходов на поддержку Киева. Хотя ситуация потенциально могла бы создать возможность для континента взять инициативу на себя, Цахкна назвал такое мышление "очень опасным".

"Мы не очень положительно относимся к этой идее, что все спешат в Москву и предлагают начать переговоры, поскольку Россия слабеет. Сейчас не время", – убежден он.

Цахкна отметил, что у правителя России Владимира Путина заканчиваются возможности, и что многочисленные раунды западных экономических санкций дают результат.

Эстонский министр также указал на растущее разочарование внутри России из-за перебоев с мобильным интернетом и экономического кризиса, а также на сокращенный военный парад в Москве 9 мая как на потенциальные признаки уязвимости.

"Тон изменился. Все понимают, что сейчас самое время давить на Россию. В более широком контексте мы видим, что Россия сейчас находится в шатком положении", – подчеркнул министр.

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что нет смысла вступать в диалог с Россией, пока она не продемонстрирует готовность прекратить полномасштабную войну в Украине.

Напомним, во время неформального заседания министров иностранных дел Европейского Союза на Кипре 27-28 мая состоится обсуждение возможных переговоров Евросоюза с Россией и требований, которые ЕС должен предъявить Москве.