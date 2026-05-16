Зеленский обсудил с Макроном вопросы ПВО и открытия кластеров с ЕС

Президент Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Об этом глава государства рассказал в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

Зеленский поблагодарил Макрона за принципиальное осуждение российских атак по украинским городам и общинам. Напомним, Макрон заявил 14 мая, что новыми массированными ударами РФ усугубляет тяжесть агрессии, но в то же время демонстрирует слабость.

"Эти удары очень четко демонстрируют, что такое Россия и почему нам всем нужно усиливать совместную защиту от всех угроз. Франция готова работать над антибаллистикой. Это сильное решение и важный шаг", – отметил Зеленский.

Он добавил, что они обсудили и усиление украинских возможностей отражать российские атаки уже сейчас. "Спасибо за готовность укреплять нашу ПВО", – подчеркнул президент.

Кроме того, они говорили также о европейском треке и открытии всех переговорных кластеров в ближайшее время.

"Франция поддерживает Украину и понимает, насколько это важный шаг для всех украинцев", – убеждает Зеленский.

Напомним, редактор "Радио Свобода" Рикард Джозвяк сообщил, что Франция и Польша выступают против открытия более одного кластера с Украиной до осени.

А 13 мая Джозвяк заявил, что Польша и Франция с момента публикации его материала оспорили его оценку ситуации.

Посол Франции в Украине Гаэль Весье заявил, что не будет подтверждать или опровергать информацию в СМИ об отсрочке открытия части переговорных кластеров для Украины.