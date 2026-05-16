В Германии разразился скандал из-за того, что "Зеленые" проголосовали вместе с ультраправыми

В парламенте немецкой Саксонии законопроект, предложенный партией "Зеленых", был одобрен благодаря голосам ультраправой "Альтернативы для Германии" и ультралевого Альянса Сары Вагенкнехт, что спровоцировало скандал.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Голосование состоялось 13 мая и касалось мер поддержки небольших скотобоен в регионе. Законопроект предложила фракция партии "Союз 90/Зеленые", которая находится в оппозиции в этом ландтаге. Его удалось принять большинством голосов благодаря поддержке "АдГ" и Альянса Сары Вагенкнехт.

"Зеленые" заявили, что это произошло непреднамеренно и они, как и прежде, выступают против любого сотрудничества с ультраправыми.

"Мы ни в коем случае не стремились получить большинство голосов вместе с "АдГ" и Альянсом Сары Вагенкнехт. Мы не будем делать этого в будущем и сделаем все возможное, чтобы оптимизировать процесс обсуждения в ландтаге и гарантировать, что большинства с голосами "АдГ" не будет", – говорится в заявлении Франциски Шуберт, председателя фракции "Зеленых" в земельном парламенте Саксонии.

"Такое большинство причиняет глубокую боль нам как демократической фракции. Это также наша ответственность, поскольку мы не предвидели формирование этого большинства. Мы глубоко опечалены этим", – продолжила она.

Депутат Бундестага от "Зеленых" из Саксонии Паула Пихотта по итогам скандала предложила ввести процедуру "немедленного переголосования", чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

Напомним, в Германии в отношении сотрудничества с "АдГ" среди демократических партий действует так называемый "брандмауэр" – то есть они отказываются голосовать за любые решения вместе с ультраправыми.

Между тем правительственная коалиция в Берлине уже несколько недель ведет ожесточенные переговоры по налоговой реформе, реструктуризации пенсионной системы, программе жесткой экономии и доработке проекта закона о реформе здравоохранения.

Также ведутся споры о том, как возродить экономику и какую дальнейшую помощь получат граждане в связи со стоимостью топлива.

В апреле очередное кризисное заседание правительства закончилось настолько ожесточенной ссорой, что, по словам осведомленных источников, члены коалиции задались вопросом, не находится ли под угрозой будущее правительства.

Через год после прихода к власти популярность Мерца упала до исторического минимума.